Po operaci rovnou domů. Válek chce rozšířit seznam jednodenních výkonů

Seznam čtyřiadvacetihodinových výkonů je zatím omezený. Do jednodenní péče nyní patří devatenáct výkonů. Jde třeba o určité druhy řešení rakoviny prsu nebo laparoskopické či jiné méně invazivní způsoby operace hemoroidů, kýly, cyst, slepého střeva nebo třeba žlučových kamenů. Dále pak některé zákroky na žílách nebo žaludku.

Dle Válka by se seznam měl postupně rozšiřovat, stejně jako platby za tyto operace, aby pro nemocnice byla jednodenní péče finančně výhodnější než několikadenní hospitalizace.

„Je to něco, co řadu let funguje v Německu a v řadě západních zemí. Na základě doporučení výborů odborných společností jsme definovali rozsahy výkonů,“ okomentoval ministr.

Rozhodnutí lékaře

O tom, kdo jednodenní výkon podstoupí, ale vždy rozhoduje lékař s ohledem na stav konkrétního pacienta. „V urologii to má asi největší přínos proto, že malé výkony, které jsme schopni dělat v rámci jednodenní péče, uvolní ruce ve velké nemocnici pro ty velké komplikované, obzvlášť onkologické zákroky,“ poznamenal primář urologického oddělení z Rehabilitační nemocnice Beroun a Nemocnice Hořovice Petr Běhounek.

Například v nově otevřeném Centru jednodenní medicíny v Berouně chtějí lékaři letos provést šest tisíc takových zákroků. Řadu let se jednodenní medicíně věnují třeba i na Bulovce.

„Všem se lépe zotavuje doma než v nemocnici. Samozřejmě pokud to celkový stav a rozsah výkonu umožní. A pro nás je to výhodné tím, že dokážeme uspořit i nějaké náklady, které jsou s delší hospitalizací spojeny,“ sdělil přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka a 1. lékařské fakulty UK Michal Zikán.