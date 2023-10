Omezíme výpadky léků, slíbil Válek. V pondělí by každá lékárna v Česku měla dostat dvacet balení penicilinu

Ministerstvo podle něj již splnilo tři kroky a další budou následovat ke konci roku. „První krok jsme splnili loni v prosinci, a to, že můžeme dovážet léky na mimořádný dovoz, vláda určí úhradu a jde o lék, který by zde normálně nebyl,“ uvedl Válek.

Ne vše jde udělat jen v Česku, říká Válek

Třetím krokem je pak dostupnost léku ve všech lékárnách. „Chci poděkovat Asociaci distributorů, která se pro to snaží udělat maximum,“ uvedl Válek s tím, že zatím není opora v zákoně, která ale brzy přijde. „Pevně věřím, že novela zákona o lécích brzy projde a my se dostaneme do situace, kdy bude povinnost dostávat lék do každé lékárny,“ dodal Válek.

Další dva body pak budou řešit toto téma na evropské úrovni. „Odolnost evropského trhu znamená zvýšení odolnosti i toho českého. Ne vše se dá udělat jen na úrovni českého trhu a my budeme prosazovat farmabalíček. Aby se nestávalo, že lék, který je vzácný a drahý, tak bude registrován jen ve dvou zemích a Česko by bylo opomíjeno,“ dodal.

S výpadky dodávek antibiotik se Česko i další země potýkají už od konce loňského roku. Válek už deklaroval, že na podzim bude už penicilinových antibiotik dostatek. Podle České asociace farmaceutických firem (ČAFF) loni za rok bylo do Česka dodáno asi 385 tisíc balení penicilinových antibiotik, dodávají je tři výrobci. Ti podle ČAFF deklarovali, že do Česka na podzim dodají stovky tisíc balení, proti loňsku až dvojnásobek. Do konce září jich mělo být asi dvě stě tisíc, v říjnu a listopadu 140 tisíc.