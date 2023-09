Tuzemský registr psích dárců krve se rychle rozrůstá. Ve světě je unikátní

Své dva slovenské čuvače přihlásil do registru i Roman Čech. O možnosti darování krve se dozvěděl na Facebooku. „Sám jsem zdravotník a vím, jak je to s potřebou krve u lidí. Říkal jsem si, že když je jí málo u nás, tak u zvířat to bude možná ještě horší,“ vysvětluje Čech svou motivaci.

Od té doby se na něj s prosbou o pomoc obrátily desítky lidí. „Na první transfuzi jsem šel s obavami, ale když jsem viděl, jak bezproblémově to fenky zvládají, tak jsem u toho zůstal. Už darovaly krev tolikrát, že to ani nedokážu spočítat. Od Červené tlapky vím, že máme v České republice odběrů bezkonkurečně nejvíc. Na veterině v Nuslích už nás dokonce znají tak dobře, že když urgentně shánějí dárce, tak jako první volají mně,“ dodal. V poslední době to bylo například pro pejska s nádorem. Tomu se díky transfuzi podařilo prodloužit život o půl roku.