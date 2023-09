Výběr penzijního pojištění vzrostl téměř o sto procent. Lidé se obávají státních regulací

Od ledna si své penzijní pojištění vybralo až dvakrát více lidí než za stejné období v minulém roce. České televizi to potvrdily oslovené pojišťovny. Důvodem vybírání příspěvků je mimo jiné i strach lidí, že by stát výběr jejich peněz příliš reguloval. Obavy způsobila především debata v médiích a vyjádření ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL), podle kterého by stát měl posílat lidem peníze ve splátkách.