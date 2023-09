Na středočeské vesnici vznikl dívčí ragbyový tým, hrát mohou od čtyř let

Dívky z ragby týmu Strong Girls ve středočeských Strančicích začínají hrát ve čtyřech letech. Ryze dívčí klub založil před čtyřmi lety bývalý reprezentant Josef Bláha.

„Zjistil jsem, že na vesnicích vlastně neexistují moc kolektivní dívčí sporty. Takže všude fotbal pro kluky jako kolektivní sport po vesnicích, ale pro holky je nabídka opravdu minimální nebo někde vůbec žádná. Řekl jsem si – tady to má šanci, tady to má potenciál,“ vysvětluje Bláha.

Než ho začaly hrát, mnohé ani netušily, že ragby vůbec existuje. „Děti jsou neuvěřitelně takové ty nasávací houby – co jim řeknete, to ony udělají. Takže my, když jim řekneme: ,tady ta šiška, to je smradlavé vajíčko, které doneseme tamhle do toho domečku‘, tak ony ho vezmou a donesou ho do toho domečku. A rády padají, rády se skládají, takže je to baví,“ říká trenérka Aneta Bláhová.