Výrobci léků dodají na podzim o stovky tisíc balení penicilinu meziročně víc, tvrdí asociace

Firmy uvádějí, že antibiotik dodají o desítky procent meziročně víc. U hlavních skupin jako tabletový fenoxymethylpenicilin, který lékaři předepisují například na angínu, a amoxicilin se dodávky během podzimu a zimy oproti loňsku zdvojnásobí, navýšení bude řádově ve stovkách tisíc balení.

„Prvních téměř sedmdesát tisíc balení penicilinových tablet od dvou hlavních dodavatelů dorazilo do České republiky v minulých týdnech a tento týden a do konce září by měli distributoři naskladnit ještě téměř jednou tolik. Dalších skoro 140 tisíc balení dorazí během října a listopadu,“ sdělil výkonný ředitel ČAFF Filip Vrubel.

„U tablet na bázi amoxicilinu a kyseliny klavulanové je již nyní ve skladech hlavních dodavatelů zhruba dvě stě tisíc a dalších asi půl milionu balení se bude na trh dostávat postupně během podzimu až do konce roku. Stovky tisíc balení lze očekávat i na začátku dalšího roku až do jara,“ dodal. Léky s těmito látkami pomáhají například při zánětech dutin a středního ucha.