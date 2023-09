Česko by mělo Ginzburgovi za nezákonné rozhodnutí o azylu zaplatit 350 tisíc

Česká republika by měla dodavateli pro stavbu ruského kosmodromu Vostočnyj Vitaliji Ginzburgovi zaplatit zhruba 350 tisíc korun jako nemajetkovou újmu. Podle nepravomocného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 totiž Česko vydalo nezákonné rozhodnutí v řízení o udělení mezinárodní ochrany v roce 2019. Ginzburg žádal v žalobě další odškodné, mimo jiné za to, že byl téměř dva roky ve vydávací vazbě. V této části ale soud žalobu zamítl, Česko podle něj za vzetí do vazby neodpovídá.