Národní rozvojový fond od svého vzniku nepodpořil jediný projekt a hospodaří se ztrátou

Se zřízením fondu přišla vláda bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) namísto zavedení sektorové daně. Banky do něj mají vkládat část dividend, získané prostředky pak mají sloužit například k rozvoji infrastruktury v Česku.

Podle předsedy představenstva NRF byl hlavní problém v původním nastavení fondu. „Nastavoval se někdy v předcovidové době a bylo to zkrátka z dnešního pohledu velice úzké,“ domnívá se Martin Bartyzal.

Přes dosavadní stagnaci banky stále počítají s tím, že fond fungovat začne. „Náš závazek investovat v počátku až miliardy korun do projektů v Národním rozvojovém fondu bezpochyby trvá. Je pravda, že bohužel během tří let nám jako investorům nebyl předložen žádný projekt v investovatelné podobě. Nicméně my věříme, že v dohledné době se toto snad změní,“ sdělil mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

„Aktivity fondu podporujeme. Primárně jde o projekty z oblasti dopravní infrastruktury, zdravotnictví, obnovitelné energetiky, životního prostředí nebo municipalit. Obecně je možné konstatovat, že žádný z diskutovaných projektů zatím není ze strany státu připraven k realizaci v horizontu nejbližších týdnů,“ doplnila Michaela Průchová z oddělení externí komunikace ČSOB.

Národní rozvojový fond spadá do skupiny Národní rozvojové banky. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem financí a ministerstvem pro místní rozvoj.