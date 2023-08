Chceme, aby sněmovna fungovala ve prospěch demokracie, říká k poslaneckým obstrukcím Richterová

„Představte si tu nespravedlnost, že se miminko narodí 31. 12. a nedosáhne na to zvýšení. My určitě budeme navrhovat přechodná ustanovení, aby se to týkalo všech pečujících rodičů,“ uvedla předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová.

Právem menšiny musí být se vyjádřit a mít čas se na jednání připravit. „Ale to, co se děje často u nás, že na začátku tam řeční ti, kteří mají přednostní právo, například pan Tomio Okamura (předseda SPD) nebo Andrej Babiš (ANO) hodiny a hodiny, to je něco, co v jiných demokraciích možné není.“

Při minulých projednáváních blokovaly sněmovnu obstrukce opozičních stran, těm by jak Richterová, tak i vládní Piráti chtěli zamezit. „Už jsme předložili konkrétní návrhy na změnu jednacího řádu. V minulém období jsme říkali, nehledě na to, zdali jsme v opozici nebo koalici, že chceme, aby sněmovna fungovala ve prospěch demokracie,“ uvedla.

A to vadí i Richterové: „Mnozí koaliční partneři říkali, že není rozumné dělat tak ostrý zub, to myslím, že zkrátka vidí každý na první pohled. Bohužel je tam odpovědnost u strany, která drží ministerstvo financí, která se rozhodla, že to klíčové navýšení bude až od 1. ledna.“

„Vidíme, že rodiny s malými dětmi jsou na tom nejhůř, a nám připadá, že to není fér. Nebudeme-li mít takové podmínky, aby se lidi nebáli mít děti, tak se nám jen prohloubí problém s důchody,“ upozorňuje místopředsedkyně sněmovny. Protože jsou penze placené průběžným způsobem, přála by si prý situaci s ohledem na demografický propad za 20 let nezhoršit.

Piráti řeší výzvu k Blažkově rezignaci

V Pirátské straně v posledních týdnech probíhají debaty o tom, jaký postoj zaujmou k pozici ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) ve vládě. Ten byl před deseti dny na schůzce s bývalým poradcem exprezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým, který je spojován se silnými vazbami na ruský Kreml.

„Jde o to, že fakticky může pana ministra spravedlnosti odvolat pouze pan premiér nebo jeho strana. Já bych si přála, aby to tak dopadlo,“ říká k otázce setrvání šéfa resortu spravedlnosti Blažka ve vládě. Myslí si, že kauza poškozuje celou vládu, zároveň ale dodává, že je to pouze na činitelích, kteří tak mohou učinit – buď premiér, nebo nominující strana.

Nám všem je velice nepříjemné, že k té schůzce došlo, tvrdí. „Schůzka pana ministra velmi negativně ovlivňuje celou vládu, vrhá to velice špatné světlo,“ doplňuje.