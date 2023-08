Výrazně přibylo odhalených případů žloutenky typu C. Dle odborníků díky darování plazmy

Lékaři letos zjistili nejvíce případů žloutenky typu C za posledních deset let. Od ledna do července to bylo celkem 798 případů, meziročně o 73 procent více ve srovnání se stejným obdobím loni. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Podle některých odborníků to může souviset s rozšiřováním plazmaferetických center, kam za úplatu chodí darovat plazmu lidé z rizikové populace, kteří se snaží získat finanční prostředky. Díky nárůstu počtu odběrů se totiž zároveň zachytí více případů hepatitidy.