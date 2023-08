Přibude poradců pro žadatele o dotace na zateplení domu nebo solární panely

Je to dva roky, co začali vyřizovat instalaci fotovoltaiky. Měli problémy s dodavatelem. Samotná příprava a žádost o dotaci šly dobře. Využili i bezplatné poradenství takzvaného EKISu. „Nakonec jsme získali dotaci 220 tisíc. A počítali jsme úsporu a měla by činit zhruba polovinu ročních nákladů na energie,“ popsala Michaela Makešová.