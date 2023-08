Propuštění vítkovských žhářů odstartovalo vlnu solidarity s rodinou popálené Natálie

„U rodiny, a hlavně u Natálky, se objevily znovu velké obavy, úzkosti, které zažívá v domě, který není nijak chráněný,“ vysvětluje Pöthe, který také proto spoluorganizuje sbírku. Peníze mají jít na zabezpečení oken i domu. „Hodili na ni zápalnou láhev, do její postýlky, která byla pod oknem, a symbolicky ona hledá bariéru a může to zvýšit pocit jejího komfortu doma,“ vysvětluje Pöethe.

„Hodně se bojí, nechce o tom mluvit, ale já to na ní vidím. Já to mám už teď tak hrozné, že nemůžu usnout,“ vylíčila pocity její matka Anna Siváková. První dva roky za rodinou pravidelně jezdil i dětský psychiatr Peter Pöthe. Teď rodině pomáhá znovu.

„Napadl nás plot před domeček, protože vchod je volný,“ podotýká také zakladatelka sbírky Magdalena Pospíchalová.

Podle organizátorů je sbírka zároveň vyjádřením solidarity. Trvat bude ještě zhruba sedm dní. „Je to pro ni potvrzení, že do toho světa patří a že ji chceme v tom světě,“ dodává Pöthe.

Šestnáctiletá Natálie má za sebou přes stovku operací. Peníze ze sbírky by jí pomohly i s nákupem mastí na transplantovanou kůži. Zároveň ukončila základní školu a řeší, co bude dělat dál. Rodina ji podporuje v tanci, který ji baví. „Může za to Natálka, že jsme tak silní, kdyby ona to nezvládla, tak my taky ne,“ míní Natáliina matka Anna.