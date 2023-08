Onkologického pacienta podpořil ve sporu o úhradu léčby soud. Pojišťovna postoj nezměnila

Léčba stojí tisíce

Léčbu si Mikeš začal hradit sám. „Dávka stojí asi 45 tisíc korun na měsíc,“ přiblížil. „Potvrdilo se to, co lékaři predikovali, že pravděpodobnost toho, že ten léčivý přípravek v mém případě zabere, je 98 procent. Skutečně se to stalo,“ říká Mikeš.

Nakonec mu dal za pravdu Nejvyšší správní soud. Při posuzování se zkoumají dvě podmínky – zda jde o jedinou možnou léčbu a výjimečnou situaci.

„Nejvyšší správní soud řekl, že pojišťovna neměla dostatek informací, aby mohla posoudit ty podmínky. Dal pokyn, aby se to vrátilo zpátky pojišťovně. Pojišťovna to řízení zastavila,“ přiblížila advokátka Barbora Steinlauf. „VZP nemůže poskytovat žádné údaje ani konkrétní informace k proběhlým nebo probíhajícím správním řízením,“ stojí ve vyjádření pojišťovny.

Mikeš se tak úhrady domáhá dále. V nejbližších dnech bude podávat další žalobu k městskému soudu.

Přes šest tisíc lidí loni mimořádnou úhradu u VZP získalo. Neuspělo zhruba deset procent žadatelů. Milan Mikeš přešel k jiné pojišťovně a nedávno podstoupil další operaci.