Spolupráce s výrobci elektroaut je pro hasiče zásadní. Správná konstrukce jim usnadňuje rychlý přístup k baterii

Požár elektromobilu je pro hasiče docela jiný než požár vozu poháněného benzinem nebo naftou. Sice nehrozí, že z něj vytečou hořlavé pohonné látky, ale nebezpečí představuje baterie a vysokonapěťové části auta.

Když vzplane samotná baterie, bývá podle výrobců zásadní dostat ji do vodní lázně. Přístup k ní by proto měl být v případě nouze co nejsnazší – a k tomu je pro hasiče důležitá spolupráce s výrobci aut. Ti navíc začali instalovat řadu dalších prvků, které při požáru pomáhají – a také těch, které by mu měly předcházet. V baterii je navíc i čidlo, díky kterému v případě nouze samo auto přivolá hasiče. Těm je určen také QR kód umístěný na vozidle.

„Vidí, jakým způsobem zasahovat na vozidle – kde jsou trakční akumulátory, kde jsou vysokonapěťové části,“ popsal technický školitel Renaultu Norbert Dolejš.