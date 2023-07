Ke shromážděním na Pražském hradě bude dál potřeba povolení jeho správy. Soud odmítl určit nádvoří veřejným prostranstvím

Organizace Kverulant.org neuspěla s žalobou, kterou se domáhala určení toho, že je Pražský hrad veřejným prostranstvím. Podle soudkyně nesplňuje areál Hradu zákonem stanovené znaky veřejného prostoru. Kdyby byla žaloba uspěla, znamenalo by to, že by se na nádvořích mohla konat veřejná shromáždění, aniž by bylo potřeba svolení Správy Pražského hradu. Kverulant podal žalobu v roce 2021, kdy byl vstup do hradního areálu podmíněn bezpečnostní kontrolou a navíc byl v době nejtvrdších covidových restrikcí opakovaně uzavřen.