ANO nesouhlasí s procedurou u penzijní novely. S ústavní stížností počká na stanovisko Senátu a prezidenta

Dolní parlamentní komora novelu hlasy poslanců vládních stran schválila. Koalice prosadila pevný čas pro hlasování o předloze na středečních 12:30, což vyvolalo odpor tábora opozice a obvinění z nové totality. Podle předsedy klubu TOP 09 Jana Jakoba byla procedura v souladu s dřívějšími výroky Ústavního soudu.

Schvalování sporné novely trvalo tři jednací dny. Koalice už minulý týden prosadila omezení řečnické doby a ve středu také stanovení pevného času hlasování na 12:30. V tu dobu se do debaty hlásilo ještě 34 opozičních zákonodárců.

„Počkáme, až to projde Senátem. Senát by měl být pojistkou zákonnosti,“ uvedla Schillerová. Dodala, že se uvidí, zda novelu podepíše prezident Petr Pavel. „Poté jsou naplněny podmínky pro to, aby mohla být podána ústavní stížnost. Už v srpnu to budu konzultovat s experty na ústavní právo,“ dodala Schillerová.

O novele podle Jakoba poslanci jednali 38,5 hodiny. Projevy poslanců s přednostním právem podle něj trvaly polovinu této doby. „V průběhu jednání bylo víc než 270 vystoupení, v rámci jednotlivých čtení vystoupilo víc než 115 poslanců, celkově z tohoto počtu to bylo víc než 70 procent opozičních poslanců,“ uvedl ve středu Jakob.