Ke slovu jste se nedostali kvůli Babišovi a Okamurovi, míní Pekarová Adamová. Nevěřím svým vlastním uším, reagoval Juchelka

Juchelka odmítá, že by opoziční poslanci na jednání sněmovny dostali dostatek prostoru. „Nevěřím svým vlastním uším. Od prvního čtení až po dnešek (středa - pozn. red.) jsme zákon projednávali 47 dnů a například u EET- tak tam začalo jednání 19. června 2015 a skončilo až o osm měsíců později třetím čtením 10. února 2016,“ podotkl.

Koalice už minulý týden prosadila omezení řečnické doby a ve středu také stanovení pevného času hlasování na 12:30. V tu dobu se do debaty hlásilo ještě 34 opozičních zákonodárců.

Opozice má podle ní určitě právo obrátit se na Ústavní soud. „Měli jste dostatečný prostor pro přednesení svých názorů a každý, kdo si najde počty hodin, tak u prvního čtení - samotné jednání šest hodin, obstrukce programu sedm hodin a 25 minut, druhé čtení - obstrukce programu tři hodiny a 45 minut, jednání osm hodin a deset minut a třetí čtení – obstrukce osm hodin a samotné jednání jenom pět hodin a deset minut. Celkově je tady více než 19 hodin obstrukcí jen k jednomu tisku ve sněmovně. Kdybychom takto postupovali u každého zákona, tak za to volební období nic neprojednáme,“ prohlásila šéfka sněmovny.

Pekarová Adamová upozornila Juchelku, že si má dávat pozor na to, co srovnává. „Jednalo se více než třicet hodin, u EET to bylo kolem padesáti, tak srovnejme ne hrušky a jabka, ale opravdu srovnatelné věci,“ konstatovala. Také zmínila, že se poslanci nedostali ke slovu právě kvůli poslancům s přednostním právem, tedy hlavně předsedům svých stran - Andreji Babišovi (ANO) a Tomio Okamurovi (SPD). „Oni sami nepouštějí své kolegy k řeči, to si musí vyjednat na klubech,“ doplnila.

Šéfka dolní komory i opoziční poslanec se přesto shodli, že je nutná změna jednácího řádu sněmovny. Dlouhé jednání je podle Juchelky pouze odpovědí na to, co koalice předkládá za návrhy. „Nesmí se pak divit, že se opozice brání,“ odvětil.

Juchelka je přesvědčený o tom, že schválené změny penzí jsou necitlivé pro současné důchodce. „Ale my se nebudeme chovat nezodpovědně. My jsme v pozici lékaře, který má ozdravit systém, aby nám pacient nezkolaboval, aby nám nedostal infarkt a aby ti, kteří už v něm dnes jsou nebo ti, kteří do toho věku přijdou, měli důchody důstojné a dalo se z nich žít,“ řekla Pekarová Adamová.

Parlamentní kultura

Politický analytik Lukáš Jelínek v této souvislosti zmínil, že se u nás objevuje stále větší arogance vládních většin vůči menšinám, které na to reagují svým často velmi brutálním způsobem. „Ale vidíme tady i problém s přípravu samotné legislativy, která situaci vyostřuje, když vláda potřebuje přijmout nějaké zásadní zákony,“ řekl.

Myslí si, že v současnosti ani není fyzicky prostor pro to, aby se včas vedla nějaká zásadní parlamentní debata vzhledem i k přípravě rozpočtu na příští rok.

Ústavní právník Ondřej Preuss uvedl, že opozice má šanci uspět s ústavní stížností. „Tady jde vlastně o ten zásah do práv opozice jako celku. Slyšeli jsme, že bylo přihlášeno spoustu řečníků, možná chtěli přinést nové argumenty nebo obhajovat pozměňovací návrhy, a to je poměrně zásadní zásah do demokratického procesu,“ vysvětlil.

Ústavní soud podle něj bude muset vyhodnotit, jestli to bylo tak intenzivní, že by to narušilo legitimitu zákona.