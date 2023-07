Prodejny potravin Enapo řeší problémy s dodávkami. Provozovatel je v insolvenci

Věra Malíková dělá prodavačku v Březině na Brněnsku jedenáct let. I do její prodejny chodilo v posledních týdnech méně zásob. „Teď je firma v insolvenci, tak máme problémy s mléčným dodavatelem. Firma se snaží, aby nám něco dodával,“ přiblížila.

Některým zákazníkům, kteří si chodí jen pro základní potraviny, prázdnější regály nevadí. V jiných obchodech řetězce už ale lidé nenakoupí vůbec. V pondělí ukončila provoz například prodejna v Želešicích. Vedení obce se však neobává, že by obchod zmizel úplně. Má už několik nabídek od soukromníků i firem, kteří mají o provoz do budoucna zájem. Lidé by tu mohli znovu nakoupit od prvního září.

Obchody sítě Enapo se zjevně ocitají na hraně své další existence. Výrobci a distributoři zaslouženému provozovateli sítě, už v insolvenci, zjevně nedodávají nové zboží. Proto je třeba pohled na nabídku mléčných výrobků a piva tristní. Sobota ráno - prodejna Horní Lideč. pic.twitter.com/tzwFMAcfwd — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) July 15, 2023

Podobný scénář čeká od poloviny srpna i obchod ve Velehradě na Uherskohradišťsku. „Budeme i v budoucnu usilovat o to, aby v budově byla prodejna potravin,“ řekl starosta Aleš Mergental (nez.).

Problémy podle společnosti spustily přerušené dodávky

Provozovatel potravin Enapo, společnost Rosa Market, má celkem 129 prodejen. Ve Zlínském kraji jich je 44, v Jihomoravském kraji 35. Před měsícem sama na sebe podala insolvenční návrh, potíže přiznává už od pandemie covidu-19.

„Někteří dodavatelé reagovali zastavením dodávek a společnost se tak dostala do spirály: nedostatek zboží – pokles tržeb – nedostatek finančních prostředků – nedostatek zboží,“ uvedlo vedení společnosti Rosa Market.

Pohledávky dosahují půl miliardy korun, schůze věřitelů bude až v listopadu. I v Březině se teď snaží najít způsob, jak do té doby obchod udržet. „Buď prodejna zavře a budeme ji muset nahradit novou, anebo bude prodaná například jiné síti,“ předpokládá starosta Martin Habáň (STAN).