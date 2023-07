Soud osvobodil expříslušníka rozvědky Uhera v kauze milionových podvodů

„Předkládal do příslušných finančních složek a k proplacení kromě faktur skutečně vystavených, které byly podloženy skutečným plněním dodavatelů, i faktury zfalšované (…), přičemž si byl vědom, že faktury jsou padělané a deklarovaná plnění poskytnuta nebyla,“ stálo v obžalobě.

Kontroverze kolem Uhera a Krejčíře

Martin Uher původně sloužil v Úřadu pro ochranu ústavy a demokracie, později přejmenované na Bezpečnostní informační službu (BIS). Z ní odešel v roce 2003, když se jím začala zabývat vnitřní inspekce. Podle bývalého ředitele BIS Jiřího Růžka to souviselo s ohrožením utajovaných skutečností.

Stalo se tomu tak poté, co na podzim v roce 2002 navštívil ve vazební věznici Pankrác podnikatele Radovana Krejčíře, kde byl tehdy kvůli obvinění z půlmiliardového podvodu kolem společnosti M5. ČT to zjistila na začátku roku 2006 na základě tajné nahrávky, kterou získala. Jak uvedl pořad Reportéři ČT, Uher během dvouhodinového rozhovoru podnikatelovi radil, jak se dostat z vazby nebo kdo z policistů a státních zástupců by mohl přijmout úplatek. „Já vám pomoct chci,“ řekl tehdy Uher na nahrávce.

Kontroverze kolem setkání Uher nevyvrátil. Uvedl jen, že si na rozhovor nevzpomíná. „Nevím úplně přesně, o čem mluvíte,“ řekl tehdy ČT.