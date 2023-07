Respekt vůči dopravním předpisům se musí zvýšit, říká Kupka

Ministr v souvislosti s pondělní nehodou dvou autobusů ocenil všechny složky integrovaného záchranného systému. „Znovu se ukázalo, že český integrovaný záchranný systém patří k nejlepším na světě. I rychlost, s jakou se dokázali postarat o všechny zraněné, převézt je do nemocnic. (…) To si určitě zaslouží uznání a v tomto směru nedlužíme nejrozvinutějším státům světa vůbec nic,“ uvedl s tím, že je brzy na to vyhodnotit skutečnou příčinu nehody.

Lepší bezpečnost na silnicích si však slibuje mimo jiné i od novely zákona o silničním provozu. „Pevně doufám, že se podaří návrh i před senátory obhájit, protože znamená významný příslib pozitivní změny z hlediska bezpečnosti silničního provozu,“ uvedl Kupka.

Změna zákona mimo jiné zahrnuje přehlednější systém bodování, ale také je do něj zakomponováno to, že by mohlo být možné jet na některých úsecích dálnic až 150 kilometrů v hodině. Úseky má už ministerstvo vytipované.