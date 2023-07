Je velká šance udržet plánovaný schodek rozpočtu, prohlásil Stanjura

Na dani z příjmů od firem předpokládá Stanjura výběr proti plánu o 40 miliard korun vyšší. Státní rozpočet naproti tomu vybírá méně peněz na dani z přidané hodnoty, což je podle ministra daň za zpomalení inflace. Výběr DPH zaostává za plánem o 16 miliard korun, přestože za první pololetí rostl meziročně o 5,5 procenta. Rostou rychleji mzdy v soukromém sektoru, je nižší nezaměstnanost, takže stát vybírá víc peněz na daních z příjmů zaměstnanců i na sociálních odvodech.

V případě peněz z evropských fondů Stanjura míní, že se podaří vyčerpat všechny dostupné prostředky. Pokud ne pro běžné projekty, bude je moci stát vložit na pomoc uprchlíkům. Na straně výdajů však bude muset stát vyplatit kromě jiného asi o dvacet miliard korun víc na sociální dávky. Podle Stanjury najde vláda tuto částku v rozpočtech jiných kapitol. Celkové plánované běžné výdaje by tak měla vláda dodržet, míní.

Děje se tady něco nezdravého, míní Schillerová

Předsedkyně klubu ANO a někdejší ministryně financí Alena Schillerová se zajímala například o to, jak se v kapitole ministerstva životního prostředí ocitlo 50 miliard korun z modernizačního fondu.

„Ministerstvo financí tu částku do státního rozpočtu nenavrhlo. To je všechno, co k tomu mohu říct,“ řekl Stanjura. Rozpočtové příjmy z modernizačního fondu podle něj nebudou, protože se to nepodařilo na unijní úrovni vyjednat. „Od počátku jsme říkali, že jsou tam rizika,“ řekl. Domnívá se však, že pravda byla na straně Česka. Požadavek využít peníze z povolenek na zmírnění sociálních dopadů byl podle něj legitimní.

Schillerová se také pozastavovala nad zaostáváním výběru DPH vůči odhadům. Finanční správa by podle ní měla tento stav analyzovat. „Myslím, že se tady děje něco nezdravého,“ řekla. Náměstek ministra Mora ale uvedl, že nejde o nic mimořádného. Poukazoval na to, že sestavování rozpočtu loni provázela vysoká míra nejistoty.