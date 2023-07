V nabídkách nemovitostí jsou i černé stavby. Zájemci o koupi by měli být obezřetní

Zda má dům potřebná povolení, se dá ověřit v katastru nemovitostí nebo na stavebním úřadě. Zkontrolovat by lidé měli také napojení na inženýrské sítě. „Jak je do domu přiváděna voda, jak je dopravně napojen, jaká veřejná cesta k němu vede,“ vyjmenoval právník Kanceláře veřejného ochránce práv Martin Studnička.

Vhodné je nahlédnout do územního plánu

Důležitá je i lokalita. Odborníci radí nahlédnout do územního plánu, a to i v případě koupě bytu. Vyplatí se vědět, co se plánuje stavět v okolí. „Pokud si třeba kupuji byt v domě, který je v tuto chvíli na kraji výstavby a má dobrou vyhlídku, určitě bych se zajímal, co to pole přede mnou, na které koukám — co se tam bude dít,“ popsal Gjurič.

Zkontrolovat by si lidé měli také velikost a dispozici bytu. Právníci ombudsmana evidují případy, kdy majitel velký byt rozdělil. „Najednou máme z jednoho bytu o čtyřech pokojích dva byty o dvou pokojích, což ale stavební úřad nepovolil,“ uvedl jako příklad Studnička.

Ověřit si, jak funguje společenství vlastníků nebo bytové družstvo, je pak dalším krokem, kterého kupující nebude litovat. Vodítkem mohou být třeba zápisy ze schůze.