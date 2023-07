Ministerstvo podpoří dotacemi prevenci rakoviny tlustého střeva, předpokládá kratší čekání na vyšetření

„Určitě je to věc, kterou oceňujeme, a určitě by tomu programu mohla pomoci. Je dokázáno, že čím déle jedinec čeká na vyšetření, tak tím menší procento těchto lidí se pak na to vyšetření opravdu dostaví,“ konstatoval předseda komise pro screening kolorektálního karcinomu MZ a vedoucí lékař Oddělení gastrointestinální endoskopie ÚVN Štěpán Suchánek.

„Pro tu jistotu a pro to, že budete v pořádku, je lepší na to dojít, protože jak říkám, nic mi nebylo a najednou byl problém,“ popsal pacient s vyléčenou rakovinou tlustého střeva. Překonat stud a obavy z vyšetření se v jeho případě vyplatilo. Ještě letos ho čeká jedno kontrolní. Když bude v pořádku, zopakuje si další až za deset let.