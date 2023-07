Počet případů boreliózy roste, infikovanost klíšťat v Česku je vysoká

Mikrobiolog Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliózu Jiří Navrátil provádí testování vzorků. Nejprve každý z nich pořádně promíchá, teprve poté je může vložit do přístroje na testování lymské boreliózy. Výsledky naznačí, jestli by ve vzorku mohla být infekce. „Musí to pak vyhodnotit lékař, my vždy pošleme jen výsledek,“ dodal.

K potvrzení boreliózy jsou klíčové také příznaky, jako je červená skvrna na kůži či bolesti svalů a kloubů. Pokud člověk vytáhne klíště krátce po přisátí, může být test pozitivní, nemoc se ale nerozvine.