PET lahve budou za rok pouze s připevněnými víčky. Některé firmy již povinnost testují

Jako u řady jiných novinek i víčka budí emoce. Kritika zmiňuje – kromě jiné manipulace – třeba i to, že na spojení s lahví se spotřebuje více plastu. Podle ministerstva je ale pořád lepší, když se takové víčko dostane do recyklace, než aby se ztratilo. Navíc se někteří výrobci chystají své lahve odlehčovat.

Faktem je, že Česko není první zemí, kde se lahve s těmito uzávěry objevily. Společnost Coca-Cola je testovala a zavedla na více trzích. Reakce jsou všude podobné – a rozporuplné. „Jsou zde ti, co to ocení. Ti, co milují inovace a vědí, jaký to má smysl. A pak je zde druhá skupina, která s tím nesprávně manipulovala,“ prohlásil mluvčí společnosti Václav Koukolíček.

„Teď už registrujeme, že si na to zákazníci zvykají a negativních reakcí ubývá,“ dodal.

Lahve s použitím recyklovaného materiálu

Povinnost připevnit víčka se objevila v unijních předpisech dříve než plán zavést v Česku zálohový systém. A i ten počítá s tím, že se lahev bude vracet s uzávěrem.

Samotné lahve pak mají vznikat postupně minimálně z třiceti procent recyklovaného materiálu. Tento požadavek ale řada producentů plní už teď, a dokonce i s vyšším podílem recyklátu.

Předpisy počítají i s tím, že se více PET lahví sesbírá – až devadesát procent, což ovšem není ve všech zemích Evropské unie samozřejmé. Česko se tomuto cíli blíží. Pro jeho splnění chce ministerstvo životního prostředí zavést zmíněné zálohování.

Už od loňského října také platí omezení pro plastové výrobky na jedno použití jako brčka, příbory nebo nádobí. Přes počáteční rozpaky je nakonec papírové a dřevěné alternativy nahradily bez problémů.