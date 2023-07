Pardubická policie vyšetřuje kvůli sobotní potyčce tři cizince, eskalaci konfliktu neočekává

„Po oznámení byly hlídky do několika minut na místě, konflikt byl zažehnán. Nehrozí nikomu žádné nebezpečí. Není tady žádný vyhrocený vztah mezi Ukrajinci, Romy ani většinovou společností,“ zdůraznil Ptáček.

„Město má fungující městskou romskou radu. Je důležité zapojovat Romy na lokální úrovni. Město se může ptát, co trápí Romy, což si myslím, že je cesta, kterou se máme ubírat. Kolektivní obviňování není dobrá cesta. My sami Romové víme, co znamená být nálepkován v této společnosti. Romové jsou frustrovaní touto situací, podléhají třeba sociálním sítím, kde jsou dezinformace,“ upozornila Fuková.

Střety ukrajinské a romské komunity dosud v Pardubicích nebyly, podotkl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice/ČSSD). „Je potřeba být trpěliví, policie shromažďuje důkazní prostředky. My jsme se dohodli, že státní policie i městská policie v té lokalitě zvýší počet obchůzek,“ doplnil náměstek. Město má podle něj dobře nastavené preventivní programy.

„Je mi líto, že k takovému konfliktu došlo. Chci ujistit Romy i další obyvatele, že Ukrajinci nejsou hrozbou. I naši lidé z toho byli překvapení. V každém státu jsou lidé dobří a zlí. Nemůžeme podle jednoho případu soudit všechny Ukrajince,“ prohlásil římsko-katolický kněz Marian Kurylo. Pomáhá v Pardubicích ukrajinským uprchlíkům, v Česku je sedm let.