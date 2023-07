Stát chce snížit podporu obnovitelných zdrojů. Plánuje přispět jen 17,5 miliardy

„Je na místě položit si otázku, na kolik toto opatření má ještě opodstatnění i třeba po 1. lednu roku 2024, a to znamená, že jsem teď do meziresortu navrhl vrátit se před ten stav před vypuknutím krize,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Reakce opozice

Podle části opozice ale stát zaspal a změnu financování měl mít již připravenou. Bývalý ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček totiž zdůraznil, že stát má na úpravu financování necelého půl roku. V opačném případě by se pak obnovitelné zdroje podle něj financovaly stejně jako před krizí.

„V dané chvíli to podle mého názoru opět zaplatí zákazníci, druhá varianta je taková, že by stát přistoupil na náš návrh a odklonil by peníze z emisních povolenek do modernizačního fondu a alespoň částečně by se to platilo z tohoto,“ řekl Havlíček.

Nesouhlasí ani předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. „Podle nás by na to stát neměl dávat nic, protože ty fotovoltaické elektrárny a vůbec obnovitelné zdroje by měly být samofinancovatelné,“ řekl poslanec.