Přibývá lidí, kteří nechtějí u moře jen ležet, ale i vyplout na ně. Pronájem jachty vyjde podobně jako hotel

Průkaz by měl platit na většině světových moří. „Ale sluší se říct, že je vždy na státu vlajky lodi, kterou si uchazeč půjčuje, zda průkaz uzná,“ zdůraznil jachetní instruktor Martin Voženílek. Zároveň ujistil, že se mu to za 25 let, co lodě pronajímá, nestalo, že by nastaly problémy.

Týdenní pronájem plachetnice stojí přes sto tisíc korun. Na palubu se ovšem vejde až deset lidí, takže při rozdělení nákladů tak dovolená vyjde cenově zhruba stejně, jako v průměrném hotelovém resortu.