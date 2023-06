Tři sta rušených poboček České pošty fungovalo v pátek poslední hodinu

Zásilky si klienti, kteří byli zvyklí chodit na rušené pobočky, vyzvednou už na nástupnických poštách, podotkl mluvčí. Adresa nově příslušné pobočky je uvedena vždy na plakátu na té zrušené nebo na webu České pošty.

Snížení počtu provozoven na 2900 schválila vláda. Česká pošta neruší pobočky tam, kde byla pouze jediná. Zároveň se zvýšila docházková vzdálenost na poštu ze stávajících dvou na tři kilometry. Část rušených poboček, které podnik vlastní, chce nabídnout v aukcích k prodeji.

Některé obce už projevily zájem rušené provozovny nahradit pobočkami Partner plus, které by provozovaly na vlastní náklady. Partner plus zatím fungují dvě – v Praze 5 a v Praze 6. Od července se tyto varianty otevřou v Plzni, dvě v Jindřichově Hradci, v Jihlavě, Ostravě, Šumperku a Prostějově.