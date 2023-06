Doufám, že se nám podaří změnit komunikační styl, říká nový ministr zemědělství Výborný

Před čtyřmi lety, když si lidovci Výborného zvolili za předsedu, se zdálo, že pokud se strana do vlády někdy dostane, bude si Výborný z pozice šéfa koaliční strany moci vybírat mezi resorty, ale nakonec to dopadlo docela jinak. Předloni, když vznikala vláda Petra Fialy (ODS), ministrem se vůbec nestal a teď je z něj ministr zemědělství.

Vzhledem k dosavadnímu působení Výborného je to překvapivé, očekávat by ho šlo spíše v resortu školství (jako učitele a bývalého ředitele školy), snad i sociálních věcí (jako spoluautora milostivého léta) – a na to, že dosud neměl s ministerstvem zemědělství nic společného, důrazně poukazují i opoziční politici.

Že by nebyl tím pravým pro post, který čerstvě uvolnil Nekula, ale Výborný odmítl. Je přesvědčen, že je schopen posadit si po bok schopné lidi, kteří mu poskytnou potřebnou expertizu. Poukázal, že stejně jako není zemědělec, není ani právník, a přesto dosud byl významným členem ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny.