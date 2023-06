Z Česka ilegálně zmizely léky za 92 milionů, zjistil SÚKL. Prověřuje desítky subjektů

Ze Slovenska se vyvážejí drahé léky na léčbu rakoviny, takzvaná cytostatika a imunostatika, a imunoglobuliny pro léčbu poruch imunity. „Na Slovensku funguje emergentní systém, aby každá společnost garantovala zásobu pro slovenské pacienty. Vznikl jako ochrana před legálním reexportem,“ popsal ředitel. Právě z těchto zásob se podle něj léky ztrácejí a jsou vyváženy do zahraničí.

„Došli jsme k tomu, že v Česku se tato činnost týká léčivých přípravků spíše většího objemu, nejsou to ty nejdražší,“ vysvětlila Storová. Na Slovensku je podle Potúčka situace jiná, za poslední měsíc tam ŠÚKL kontroloval sedmnáct lékáren, kde se potvrdil nelegální reexport za více než čtyři miliony eur (94,5 milionu korun).

Že by se do podobné situace dostalo Česko poté, co vejde v platnost připravovaná novela zákona o léčivech, která má bránit výpadkům léků, si nemyslí. Zásadní rozdíl je podle něj v tom, že v Česku funguje systém elektronických receptů, které evidují léky předepsané konkrétním pacientům. Na Slovensku jsou stále papírové recepty.

Novela, která by mohla začít platit od příštího roku, navíc zvyšuje maximální pokutu, kterou může SÚKL za nelegální reexport léků uložit. Místo současných až dvou milionů to bude až dvacet milionů korun.