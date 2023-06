Česko prověřuje majetek ruského podnikatele Trofimova. Podřízený mu pomáhal posílat peníze do Evropy

Stovky milionů

České úřady dostaly už před časem oznámení bývalého Trofimovova podřízeného z jedné z ruských státních firem o tom, že pomáhal svému šéfovi posílat peníze do Evropy.

„Dostal jsem za úkol, když například vybavení stojí deset milionů rublů, a já to měl koupit za dvanáct, tak aby dva miliony zůstaly v těch společnostech, které Trofimov měl. Aby tyto peníze ulil,“ prozradil svědek České televizi. V přepočtu mělo jít o stovky milionů korun. „Jiným způsobem jsem pracovat nemohl, protože mi mohl dát padáka,“ dodal.

Podle informací ČT Trofimova prověřuje policie, která spolupracuje s Finančním analytickým úřadem (FAÚ). Sám úřad zaznamenal i v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině výrazný nárůst agendy. „Za necelé čtyři roky se nám počet oznámení zdvojnásobil. Je pravdou, že to řešíme se stále stejným počtem analytiků,“ okomentoval ředitel FAÚ Jiří Hylmar.

Příště by relevantnost podání mohl zpočátku řešit počítačový software. „To znamená nějaké principy umělé inteligence, které by nám pomohly s tím prvotním zařazením do určitých kategorií rizikovosti,“ ujasnil Hylmar. FAÚ při pátrání po ruském majetku jen vloni zahájil zhruba padesát správních řízení s spolupracoval s dvacítkou zahraničních zpravodajských jednotek.