Policisté pátrají po jedenáctiletém chlapci ze Zvánovic u Prahy. Měl v pondělí ráno jet na školní výlet do Prahy linkou 385, do autobusu ale nenastoupil. Nelze vyloučit, že nastoupil do jiného spoje, informovala před polednem na webu policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.