Proti ruské propagandě se musíme bránit, řekla Jourová. Na lež je třeba upozorňovat, souhlasí Landovský

Nové nařízení EU nabyde účinnosti letos v srpnu. „Na velké platformy platí velmi přísná kritéria. Mají samy dělat permanentní analýzu rizik. To znamená, mají si hlídat, co šíří ve svém prostoru, a mají být k dispozici těm, kteří budou mít zákonnou autoritu, aby se například podívali do algoritmů, aby zjistili, zda platformy nešířily nelegální obsah. Evropská komise bude mít roli toho, kdo bude vymáhat ta pravidla a která může uplatňovat sankce v případě neplnění pravidel,“ vysvětlila Jourová.

Mantinely pro svobodu slova

Evropské komisi jde podle místopředsedkyně o to, aby platformy nevydělávaly na nenávisti, dětské pornografii, na teroristickém obsahu nebo například výzvách k zabíjení. „To jsou obsahy, které jsou už dávno ve všech členských státech zakázány zákony. V momentu, kdy zjistíme, že se o to nestará a nepřijala zodpovědnost, a uvidí to Komise, tak je možné zahájit proceduru, která by mohla vyústit v sankce,“ sdělila Jourová. O dočasném pozastavení platformy by pak musel rozhodnout nezávislý soud.

„Dezinformace je glorifikovaný název pro lež. Používat tuto vojenskou taktiku vůči širokým masám obyvatelstva je nebezpečné právě v tom, že to dokáže podlomit vůli nebo výdrž národa, který je válce. Lež by měla být identifikována jako lež, a pokud to nejde tak, že si lidé neudělají pořádek sami, tak je potřeba strojově oddělovat lživý obsah od toho reálného a upozorňovat,“ reagoval Landovský.

Druhá věc je podle něj ta, že pravda je ve válce cenná a určité věci jako například podoba ukrajinské ofenzivy je potřeba zakrýt. Landovský připustil, že zahlcení obrovským množstvím obsahu může u lidí vyústit ve fyzickou únavu z tématu a pak jejich pozornost směřuje jinam a mohou tak důležitou věc, jako je například válka, vytěsnit.

„Dezinformace jsou používány jako zbraň. Dezinformační kampaně propagují Rusko a snaží se lidi přesvědčit, že Rusko je oběť a nikoliv agresor, a to je něco, co je tady používáno velmi agresivně,“ řekla Jourová a dodala, že se nyní nacházíme v plné informační válce proti Rusku a musíme se bránit, protože jednak dezinformátoři cílí na ochotu lidí podporovat Ukrajinu na jedné straně a na druhé se snaží podle Jourové ovlivňovat volby v Evropské unii a podlamovat důvěru lidí v demokracii.