Základní ošetření dětí by měly školy zvládnout, některé to ale odmítají. Ministerstvo sestaví pravidla

Resorty školství a zdravotnictví umožnily školám poskytování zdravotních služeb, i tak se ale řada rodičů potýká s problémy.

Synovi Jitky Richtové našli ve školce klíště. Odmítli ho ale na její žádost vytáhnout. Musela proto odjet z práce a udělat to sama. „Mám možnost odjet, ale je spousta rodičů, kteří nemohou. A to by znamenalo, že klíště bude přisáté osm hodin, než přijedou z práce. To je špatně,“ říká Richtová.

Podle výzkumníka Parazitologického ústavu a Biologického centra Akademie věd ČR Daniela Sojky je v případě boreliózy zhruba čtyřiadvacet hodin na to, aby se infekce nepřenesla. „Hraje tady roli čas. A je klíčové to klíště jakýmkoliv způsobem vyndat,“ vysvětluje.