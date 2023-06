Zahradil nechává svou politickou budoucnost otevřenou. Posun ODS do středu se mu nelíbí

„Ne každému se v tom zaběhnutém soukolí evropské politiky podaří postavit něco úplně nového na zelené louce. Teď už je jasné, že frakce přetrvá, že to nebyla jednorázová záležitost a že má perspektivu dalšího růstu,“ dodal.

„Nejvíce jsem pyšný na to, že jsme v roce 2009 po několika letech příprav a usilovné práce vydupali ze země novou europoslaneckou skupinu a také nadnárodní politickou stranu, která se nad ní tyčí jako deštník,“ hodnotil Zahradil, jenž odkazoval na vznik ECR.

Europoslancem je bývalý místopředseda ODS od roku 2004. V roce 2011 byl zvolen do čela Evropských konzervativců a reformistů (ECR) a stal se prvním Čechem s takovým postavením v Evropském parlamentu. Ve volbách do EP v roce 2019 byl kandidátem konzervativců a reformistů na funkci předsedy Evropské komise (EK).

V čele klubu europoslanců ODS ho vystřídá bývalá senátorka a poslankyně Veronika Vrecionová. Zahradil zůstane členem ODS a politickou dráhu chce dle vlastních slov později ukončit na domácí scéně.

„Já jsem své rozhodnutí ohlásil kolegům a přátelům v EP – Vrecionové, Alexandru Vondrovi a Evženu Tošenovskému už před rokem, aby se podle toho mohli zařídit. Rozhodnutí ve mně zrálo poměrně dlouho,“ vysvětlil Zahradil.

„Měl jsem dvě možnosti: buď pokračovat dalších pět let v Evropském parlamentu a odejít do jakéhosi eurodůchodu, nebo zkusit nějaké poslední vzepětí doma a trochu zariskovat. Vybral jsem si druhou možnost.“

Kritika SPOLU a diplomatická dráha

S ohledem na domácí scénu nevyloučil účast ve sněmovních volbách v roce 2025. Pravděpodobně v rámci koalice SPOLU – i když dlouhodobě není jejím zastáncem. „Toto spojení se ukázalo jako docela účelný nástroj pro výhru v minulých parlamentních volbách. Jestli to byl jednorázový pokus nebo dlouhodobý projekt, se teprve ukáže.“

„Pokud budu uvažovat o pokusu získat opět mandát v Poslanecké sněmovně, tak samozřejmě počítám s tím, že by to bylo v koalici SPOLU,“ konstatoval Zahradil, kterému se moc nelíbí, že se dle jeho slov posunula ODS v předchozích letech k liberálnímu směru do středu.

„Je nutno si to přiznat. Mně se to moc nelíbí, ale respektuji to. Nicméně právě proto bych se chtěl v budoucích letech vynasnažit, abychom pravicový konzervativní proud ODS zvýraznili,“ prohlásil.

O angažovanosti v ODS už mluvil i s jejím předsedou a premiérem Petrem Fialou. „Když jsem své rozhodnutí o neobhajování mandátu v Evropském parlamentu oznamoval panu předsedovi, něco jsme probrali. Uvidíme, kam to povede,“ pokračoval Zahradil.

Nevyloučil ani možnost přesunu na dráhu diplomata. Navzdory faktu, že ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) často kritizuje. „Ať už budu dělat cokoli, tak bych se rád věnoval zahraniční politice a vnějším vztahům. Předpokládám, že pokud by zde byla koaliční dohoda, příslušný ministr ji bude respektovat,“ uvedl Zahradil.