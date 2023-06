Reportéři ČT: S návěsy v Běchovicích prý nemá nic společného. Na situaci ale vydělal miliony

Kdo je tedy majitelem návěsů? Na stopu Reportéry ČT přivedl jeden z jejich obyvatel, jenž hovořil o společnosti Kopa logistic networks. Firma oficiálně sídlí v pražské Hostivaři, schránku ani zvonek tam ale nemá. Společnost oficiálně patří Anně Šulkové, která své trvalé bydliště uvádí ve stejném domě, kde mají kanceláře firmy Štěpána.

Na Šulkovou nakonec ČT narazila v domě, kde žije Štěpán. Ten ani Šulková za reportéry nepřišli, za několik minut ale přijeli policisté. Po opakovaných pokusech o natočení rozhovoru Štěpán napsal, že na otázky odpoví. Jeho zpráva dorazila do datové schránky po uzávěrce pořadu.

Štěpán městskou část zažaloval

Od majitelů firem v areálu mezitím přicházejí další informace o nepořádku a problémech. „Podél jednotlivých kamionů se v posledních měsících začaly objevovat různé předměty, palety, nepořádek. Bohužel to zasahuje i do našeho pozemku, takže jsme před nedávnem dostali žádost, abychom ten nepořádek uklidili,“ popisuje ředitel firmy Sécheron Hasler CZ Václav Bláha.

Podle starosty městské části Ondřeje Martana (ODS) způsobuje situace problémy nejen v areálu, ale i v samotných Běchovicích. Štěpán navíc městskou část zažaloval. „Chce po nás peníze za to, že na svých pozemcích musí trpět veřejnou komunikaci. To je korunování celého toho absurdního příběhu,“ popisuje Martan. Štěpán by prý chtěl přes šest milionů korun, což by byla třetina příjmů, které Běchovice dostávají ročně od státu.

Situaci ve výzkumném areálu řešili místní úřady, pražský primátor i policie. Parlament kvůli ní dokonce změnil zákon, aby místnímu úřadu umožnil jednoduše vraky odtáhnout. Podle Martana to vypadalo nadějně, pak se ale z vraků „mávnutím kouzelného proutku“ stala běžná vozidla a úřad je nadále nemůže nechat odtáhnout. Stačilo nahustit pneumatiky a odstranit nejhorší závady na vozech. Podle městské části je v areálu 20 až 24 návěsů, které mají platné STK.

Jedna z firem zaplatila

Návěsy na jedné příjezdové cestě do areálu ale nejsou. Není to však díky novele zákona. Jak vyplývá ze smlouvy, Miloslav Štěpán komunikaci prodal za třicet milionů korun, krátce poté vraky zmizely. „Je to zvláštní, že majitel komunikací říká, že s tím nemá nic společného, a najednou komunikace prodá a během týdne, možná dvou, všechny návěsy zmizí,“ říká člen představenstva Hybler Group Adam Kuršel.

Štěpán, jenž za cesty zaplatil pět milionů korun, teď pouhou jednu z nich prodal za 30 milionů. Na jeho podmínky přistoupila firma sídlící vedle komunikace. „Jestli se nám zdá být ta cena vysoká, tak na to vám můžu odpovědět jediným slovem, že samozřejmě je,“ prohlašuje ředitel K&K Invest Group Filip Koch. „Je to trochu beznaděj, je to nepříjemné, ale nechceme se vzdávat,“ říká šéf firmy Sécheron Hasler CZ Bláha.