Na pražském letišti pravidelně cvičí na možné nehody. Krizové plány jsou tajné

Co by se dělo na letišti v případě, že by na něj jedna z linek kvůli nehodě nedoletěla? Jedna ze situací, na kterou se pravidelně připravují zaměstnanci pražského ruzyňského terminálu. Krizové plány jsou z bezpečnostních důvodů tajné. České televizi se ale podařilo natáčet na místě, odkud manažeři mimořádné události řídí. Této i dalším aktuálním bezpečnostním výzvám se věnoval pořad Zóna ČT24.