Průzkum ukázal shodu na potřebě změn penze, vyšší věk odchodu do důchodu ale podporu nemá

Přes 70 procent české veřejnosti se shodne na tom, že je třeba v brzké době udělat nějaký výrazný zásah do důchodového systému tak, aby byl udržitelný. Na konkrétních návrzích je ale menší shoda. Největší podporu, od tří pětin občanů, má navýšení plateb pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a lidi pracující na dohodu. Naopak nejméně lidí, 30 procent, souhlasí s tím, aby byl věk pro odchod do penze navázaný na očekávanou dobu dožití. Vyplynulo to z průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi (ČT), která jej zveřejnila v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce.