Záchrana obličeje spěla ke šťastnému konci, pandemie ale snahu pokazila. Teď se ženě otevírá další příležitost

Zbývala poslední operace tváře, když vypukla pandemie covidu-19 a Japonsko uzavřelo své hranice. Na operaci ji nevpustilo, i když se za ni přimlouvali lékaři i tehdejší ministr zahraničí. Pro Ivanku Danišovou to znamenalo velký krok zpět. „Dva roky jsem zůstala v Evropě s otevřenou ranou v tváři. Důležitý implantát, který se tam vkládal, (…) prakticky odešel a celé to selhalo,“ uvedla.

Japonští a američtí specialisté nyní našli novou možnost, jak léčbu konečně dotáhnout do konce. Mohlo by se to podařit do podzimu, na podporu léčby se rozjela kampaň a veřejná sbírka. „Díky nim můžu vykročit na poslední operaci. Doufám, že i když jsme ztratili čas, tak naději stále máme,“ podotkla Ivanka Danišová, která nyní navíc již počtvrté bojuje s leukémií.