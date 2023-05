Soud potvrdil bankéři šest let vězení za vylákání 80 milionů od italské farmářky

Investice do nemovitostí v Dubaji

Vitásek nechal ženu v únoru 2015 podepsat dokumenty k převodu peněz na ostrov Mauricius s tím, že přes schránkovou firmu bude investovat do nemovitostí v Dubaji. Vitásek v té době pracoval jako šéf sekce pro nejmovitější klienty v české pobočce Raiffeisenbank.

Po převodu zhruba 3,2 milionu eur (v přepočtu 78,7 milionu korun) do Prahy putovaly peníze podle Seznam Zpráv do banky na Mauriciu, na účet firmy založené v Hongkongu a napsané na rybáře z Makedonie. Odtud byly přeposlány do Saúdské Arábie, vybrány v hotovosti a vloženy na jiné účty. Dále se rozletěly do různých firem a zemí, hlavně do Česka a na Slovensko, kde je někdo vybral z bankomatů.

U koho peníze italské farmářky skončily, se policistům nepodařilo vypátrat. Žena přesto nakonec o miliony eur nepřišla, Raiffeisenbank ji totiž odškodnila. Oba obžalovaní vinu při hlavním líčení popřeli. Podle odvolacího senátu však prvoinstanční soud provedl velmi pečlivé dokazování a správně uznal muže vinnými.