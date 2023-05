Tušl stráví za mřížemi dalších deset měsíců za neplacení alimentů a vyhrožování

Soudy tehdy zároveň Tušlovi stanovily zkušební doby, během kterých se měl osvědčit. Protože ale naopak spáchal další trestné činy, přeměnily mu v polovině března tresty na nepodmíněné. Jejich rozhodnutí pak na konci dubna pravomocně potvrdil Městský soud v Praze. „Shledal rozhodnutí obvodního soudu zcela správným a zákonným,“ napsal do rozhodnutí o uložení vězení za neplacení alimentů. Soud podle justiční databáze stvrdil i verdikt v kauze vyhrožování.

Tušl však stráví ve vězení dalších deset měsíců, a to kvůli dvěma dřívějším případům, ve kterých dostal podmíněné tresty. Tříměsíční podmínkou za vyhrožování bývalé partnerce ho nejprve v červenci 2020 potrestal Obvodní soud pro Prahu 9. Předloni v dubnu pak muže za neplacení výživného na nezletilou dceru odsoudil Obvodní soud pro Prahu 8, který mu uložil sedmiměsíční podmínku.

Tušl čelí obžalobě za pronásledování Kubka

Odpůrce očkování a protiepidemických opatření by tak měl být ve vězení dalších deset měsíců, v souhrnu s původním patnáctiměsíčním trestem až do září 2024. Po odpykání poloviny trestu – zhruba letos v polovině srpna – bude mít nárok na podmíněné propuštění. O to si už přitom podle zjištění serveru Aktuálně.cz požádal na konci dubna.

Karlovarský okresní soud, který Tušlovu žádost řeší, začal případ projednávat ve čtvrtek, jednání ale z administrativních důvodů odročil. „Nebyly zaslány příslušné spisy, bez kterých nelze učinit rozhodnutí,“ řekla serveru iDNES.cz soudkyně Ivana Koprnická. V projednávání žádosti bude pokračovat na začátku června.

Tušl má v rejstříku trestů celkem sedm záznamů, kromě už zmíněných také za krádež, porušení domovní svobody, úvěrový podvod či poškození cizích práv. Opakovaně také dostal pokuty za přestupky proti veřejnému pořádku a kvůli neuposlechnutí policejních výzev. Ze soudních jednání vyplynulo, že je invalidním důchodcem a má dluhy, zejména za pokuty u dopravního podniku.

Muž čelí ještě obžalobě z výtržnictví spáchaného před domem evolučního biologa Jaroslava Flegra a z nebezpečného pronásledování prezidenta České lékařské komory Milana Kubka, a to v souvislosti s jeho podporou opatření proti šíření koronaviru nebo povinného očkování. Na Kubka čekal před jeho domem i pracovištěm a snažil se vynutit si s ním kontakt.