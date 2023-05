Ministerstvo bude hledat způsob, jak se vyhnout zákazu CBD. Ten se zatím odkládá

Fiala již dříve označil návrh SZPI za nešťastný. Také Ivan Bartoš se pozastavil nad tím, že by se mělo „zakazovat něco, co nikomu zdravotně neubližuje, co stejně bude v EU všude povolené“. Fiala nyní varoval, že kdyby tyto látky do zákazu spadly, znamenalo by to zásadní komplikaci pro uživatele i řadu českých podnikatelů. Bartoš doplnil, že čeští podnikatelé investovali do trhu s produkty obsahujícími CBD stovky milionů korun. Na českém trhu se produkty s CBD prodávají jako oleje, cukrovinky, tinktury nebo například bonbony.

Asociace bezpečného konopí, která sdružuje výrobce a distributory konopných produktů, přišla se zcela opačným tvrzením než ministerstvo zemědělství. Míní, že naopak kvůli plánovanému zákazu by mohl Česku hrozit soudní spor s Evropskou unií. Zákaz by byl podle asociace v rozporu s rozsudkem Soudního dvora EU.