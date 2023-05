Nejsme v dramatické situaci, ale tempo zadlužování je neúnosné, varuje Kalousek

Stav veřejných financí a otázka zadluženosti státu je aktuálně hlavním domácím politickým tématem a nejinak tomu bude i v následujících dnech. Vláda ve středu dokončila podobu konsolidačního balíčku, ale představit jej chce až ve čtvrtek.

„Nejsme ještě dramaticky zadluženi v celkovém objemu vzhledem k tomu, že tady třicet let dokonce i levicové vlády byly rozpočtově velmi zdrženlivé. Takže objem není nijak dramatický, ale ta sklenice se strašně rychle plní. Tempo zadlužování je neúnosné,“ domnívá se Kalousek.

A vedle metafory se sklenicí má další podobenství. „Kdesi v dáli, nikdo neví kde, je skála. Do té skály my letíme, směr je neúnosný a neudržitelný. A odpovědný pilot musí vzít za knipl a vybrat zatáčku. Čím později začne zatáčku vybírat, tím bude muset být prudší. A čím prudší zatáčka, tím tvrdší kroky. Nejsme v dramatické situaci, že by nám krach hrozil zítra. Ale k tomu krachu posledních několik let letíme naprosto přímou cestou a ještě občas dokážeme vymyslet zkratku. Takže to chce opravdu změnu,“ myslí si.

Jak na výdaje a příjmy

Za poslední čtyři měsíce se vykázalo dvě stě miliard korun nového schodku, což je největší nárůst za takové období v dějinách samostatného Česka. Hlavním problémem je podle Kalouska to, že vláda nechce jít do nepopulárních opatření. „Už v březnu bych zavazoval výdaje v jednotlivých kapitolách, které je možné zavázat, abychom dodrželi schválený deficit,“ tvrdí. „Vláda si v letošním roce pravděpodobně vystačí s výdaji, které jí zákon schvaluje, takže není nezbytná novela zákona o státním rozpočtu. Ale zcela určitě nenaplní příjmy, a to o hodně,“ varuje Kalousek.

Výsledkem tak bude podle někdejšího šéfa státní kasy vyšší deficit a tím pádem vyšší zadlužení. A zákonitě pak musí vláda použít jediný možný nástroj – plošné škrty. A u pětičlenné koalice a jednotlivých ministerstev je ve snaze ušetřit nutný kompromis.

„Opravdu nezbývá nic jiného než všem (vzít) stejně – pět procent, deset procent,“ dává za příklad. „Z každé miliardy dluhu budeme platit padesát milionů korun úroků ročně. Každá miliarda dluhu navíc je obrovská zátěž do výdajů příštích let, kdy platíte úroky,“ dodává Kalousek.