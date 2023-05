Chyby Unie máme napravovat, ne ji rozebírat na anionty a kationty, míní nový ministr Dvořák

Coby letitý diplomat míní, že by se příměří dalo uzavřít, ale je otázkou, komu by prospělo. „V tuhle chvíli by pomohlo Rusku, aby se připravilo, případně si oddechlo, dozásabovalo. Situace na frontě je taková, že se čeká, kdo přijde k vyjednávání s lepší vyjednávací pozicí,“ řekl Dvořák k aktuální situaci.

Výroky ruského prezidenta Vladimira Putina o tom, že Západ proti Rusku vede válku , podle Dvořáka ukazují na to, že mu nevycházejí plány, jak by chtěl. „Zásadní podmínka pro vyjednávání s Vladimirem Putinem je, aby se Rusko stáhlo za hranice Ukrajiny. Do té doby si neumím představit, že bychom začali vyjednávat,“ podotkl.

Nový ministr je v otázce přijetí Ukrajiny do Evropské unie zdrženlivý. „Jsou více otevřená naše sdrce nežli pomyslné dveře ke vstupu Ukrajiny do EU. Myslím si, že v tuto chvíli členové velmi podporují Ukrajinu, uvědomují si, že je to boj vlastně proti nám, demokracii, svobodě, proti respektu k lidským právům, ale na druhou stranu země, která je z velké části zničená, zdevastovaná a vede válku, může asi těžko splnit veškerá kritéria pro přístup do EU,“ upozornil Dvořák.

Je přesvědčený, že v České republice stále převládá u části populace pocit, že máme být euroskeptičtí. „Že je to náš národní klenot a máme se tak chovat, ale já si myslím, že není od věci, když se na různých úrovních budou pohledy střetávat a bude se hledat kompromis,“ popsal Dvořák.



V této souvislosti si myslí, že se změnil i postoj premiéra vůči Evropské unii. „Způsob, jakým on a jeho vláda zvládli předsednictví EU, ukazuje, že si začali velmi dobře uvědomovat, jak Evropa funguje, a že nejsou ti, co můžou pořád říkat ,v tom Bruselu to dělají špatně‘, ale že jsou ti, kteří to můžou odehrát,“ podotkl Dvořák.

Evropská federace

Nový ministr se také nebrání myšlence evropské federace. „Každý, kdo se pouští do razantní kritiky Evropské unie, by si měl uvědomit, komu tím nejvíc může prospět, a to je podle mě Rusko. Tím vůbec neříkám, že nemáme říkat, že je v Evropě tohle a tohle špatně. Říkám, že to, co je špatně, máme napravit, a ne Evropu rozebrat na anionty a kationty a nechat ji na pospas imperiálním choutkám z Východu,“ upozornil Dvořák.

Umí si tak představit větší jednotu EU. „Dokud bude vládnout přesvědčení, že se v Evropě rozpouštíme, když jsme schopni přijmout její principy, tak je mojí úlohou se pokoušet lidi co nejvíce přesvědčovat, proč je dobře v Evropě být a proč by nebylo dobře v ní nebýt. Tím nepopírám slabosti a chyby, které Evropská unie má, akorát si nemyslím, že většina chyb spočívá v tom, že má Evropa síly moc, ale spíš je to naopak, že tu sílu nemá,“ vysvětlil ministr.

Zmínil například válečnou ekonomiku, kdy EU nemá nyní dostatečné páky na to, aby prosadila větší výrobu munice a zbraní na úkor jiných výrobků. „Já se cítím Evropanem a nemám problém se identifikovat s Evropskou unií. Pro mě osobně je myšlenka Spojených států evropských vlastně lákavá záležitost, je to záležitost vyjednávání, debaty, pojďme se o tom bavit,“ poznamenal Dvořák.