Zemřela válečná veteránka Naděžda Brůhová, účastnice karpatsko-dukelské operace

Zemřela válečná veteránka Naděžda Brůhová, bývalá spojařka 1. československého armádního sboru v Sovětském svazu. Bylo jí 97 let. Na svém webu to oznámila Československá obec legionářská. Volyňská Češka se poprvé do bojů dostala v karpatsko-dukelské operaci v září 1944. Za zásluhy dostala řadu československých a sovětských vyznamenání. Před deseti lety ji povýšili do hodnosti majora ve výslužbě.