ŽIVĚ: Sněmovna by mohla rozhodnout o Köpplově odvolání z vysílací rady

Poslanci by měli rozhodnout o odvolání Daniela Köppla z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Do závěrečného kola by měli poslat také dvojici návrhů zákonů, které by lidem či firmám usnadnily zbavit se dluhů na daních či sociálních odvodech. Na programu schůze budou rovněž předlohy v úvodním kole včetně vládního návrhu volební reformy.