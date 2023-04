Fiala potvrdil, že koalice probírá přísnější zdanění hazardu

Obce by získaly méně výnosů

Ministerstvo financí také koaličním lídrům rozeslalo návrh, podle kterého by si stát s obcemi nově rozdělil výnos z hazardních daní. Zatímco stát by získal z hazardu oproti dnešku více, obce by dostaly méně.

Dnes inkasují obce z hracích automatů dvě třetiny výnosů, nově by podle návrhu ministerstva naopak získal tři čtvrtiny stát. Z internetových sázek by pak nově dostal všechno místo dnešních 70 procent. To by už příští rok přineslo státu na úkor radnic zhruba sedm a půl miliardy korun. Nový plán se nelíbí Svazu měst a obcí.