Zlepšení dopravy musí umožnit městské části, říká Hřib. Měli bychom nabídnout alternativy, myslí si Nacher

Přestože česká krajská města podle něj tento koncept mohou snadno uplatnit, v pražských městských částech je to obtížnější hlavně kvůli podobě centra metropole.

„Je to záležitost, kdy klesá poptávka po dopravě obecně, protože máte možnost uspokojovat svoje potřeby, včetně zaměstnání, v dochozí pěší vzdálenosti nebo třeba na kole,“ vysvětluje svoji vizi Hřib.

Bývalý primátor a současný náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib si však myslí, že ideální podobou Prahy by bylo převedení konceptu takzvaného patnáctiminutového města, který v Paříži rozvíjel urbanista a profesor Carlos Moreno.

Doplnil také, že je podle něj nutné si uvědomit, že vnější okruh jako dálnici staví stát, nikoliv Praha. „Momentálně v Praze máme velký problém s tím, že nám automobilová doprava, které opravdu nějak poslední dobou přibylo, začala blokovat MHD, a to tedy nejenom v centru, ale i obecně,“ dodal s tím, že víc aut se do města už nemůže vejít.

„Vyřízení stavby trvá až dvacet let, to prostě není možné, aby se tady takhle dlouho plánovalo a takhle dlouho se to řešilo,“ zmínil.

Podle Nachera je však hlavní prioritou pro Pražany najít pro řidiče alternativu místo „házení klacků pod nohy,“ čehož se údajně dopouštějí ekologičtí aktivisté. Prioritou by mělo být dokončení vnitřního a vnějšího obchvatu, který by dle něj výrazně přispěl k uvolnění dopravy ve městě.

Podpořit MHD

Aktivisté totiž často upozorňují i na ekologický rozměr přeplnění auty. Hřib si myslí, že tento problém postupně vyřeší hlavně rozšíření elektromobilů. Řešení problémů s vysokými emisemi tím, že by Praha omezila vjezd starším autům do podstatné části města, podle bývalého primátora ale v minulých letech narazilo na to, že o těchto krocích musí rozhodnout samy městské části.

„To znamená, že by se nejdřív musela změnit legislativa. To samozřejmě neznamená, že máme sedět s rukama v klíně. Mýto totiž jednoho dne budeme muset v Praze zavést, protože to je podmínka, která je pro dokončení naopak vnitřního městského okruhu, tedy pokračování tunelu Blanka,“ uvedl Hřib.

Město proto plánuje více investovat do hromadné dopravy, která by měla pomoci uvolnit silnice pro řidiče, kteří potřebují kapacit silnic správně využívat i pro svou práci, dodal exprimátor.

Místopředseda poslaneckého klubu ANO Nacher následně vyzval k tomu, aby lidé ohledně ekologie a změn infrastruktury přistoupili k pozitivní motivaci a ustoupili od té negativní. „Ne jim blokovat, komplikovat, zmenšovat počet pruhů. Ale pozitivní motivace znamená zlepšovat MHD, dokončit obchvat, dát lidem alternativy jako P+R parkoviště a tak dále,“ vyzval.