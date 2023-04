Návrh na podporu nájemního bydlení není všespásný, uvádí Bartoš. Dostálová žádá výraznější podporu

Nový program na podporu bydlení spustil v pondělí Státní fond podpory investic (SFPI), přičemž na dotacích a úvěrech by z něj měl rozdělit 800 milionů korun. Vzniknout by mohlo kolem 300 nájemních bytů, a to hlavně obecních. Ministerstvo pro místní rozvoj už připravuje také návrh zákona o podpoře bydlení.

„V programu je v tuto chvíli osm set milionů, ale celkové investice (na podporu bydlení) i skrze Národní plán obnovy míříme na investici v hodnotě dvaceti miliard do dostupného nájemního bydlení v následujících třech letech,“ uvedl Bartoš.

„Pan ministr hovoří o virtuálních penězích ještě z národního plánu obnovy, ale ty samozřejmě ještě nejsou schváleny, takže musíme počítat s tím, co máme: tedy 800 milionů,“ uvedla někdejší ministryně Dostálová. Souhlasí se starosty a primátory, že představená pomoc je velmi malá a zároveň bude podle ní složité nastavení pravidel.

„Je to pětadvacetiprocentní dotace, například na stomilionový projekt dostane obec 25 milionů a 15 milionů odvede na DPH, takže reálná pomoc je zhruba deset milionů a ještě k tomu za tyto peníze bude muset dvacet let plnit pravidla udržitelnosti. S byty tedy nebude moci nakládat jinak než v souladu s nařízením,“ prohlásila s tím, že by ministr měl raději otevřít další program například na podporu družstevního bydlení.